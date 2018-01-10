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Правила для строительного бизнеса становятся проще
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10 Января 2018 19:05

Правила для строительного бизнеса становятся проще

Упрощение процедуры закупок и проведения экспертизы, минимум аттестаций и капремонт без специального разрешения. Правила для строительного бизнеса становятся проще благодаря Декрету №7 "О развитии предпринимательства", подписанному в конце минувшего года.

Какие новшества несет либерализационный пакет, сегодня сообщил заместитель министра Минстройархитектуры. Во время работы прямой линии представители бизнеса просили уточнить нюансы по аттестации. Так, ведомство планирует на 20% сократить перечень работ, для выполнения которых ранее она была обязательна. Много вопросов было и по капремонту.

Дмитрий Семенкевич, заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси:

"Мы увеличиваем ответственность самого собственника объекта недвижимости. Если не хочешь никого обмануть, собираешься сделать капитальный ремонт, у тебя упрощенная процедура. Если решил всех обмануть, сделал неизвестно какой проект, то на стадии экспертизы, контроля Госстройнадзора твоя деятельность будет остановлена. Возможно, будешь оштрафован за самовольное возведение, и далее по всей процедуре. Тут ответственность субъекта, принимающего решение".

В прошлом году ведомство внесло ряд изменений, которые позволили упростить работу строителей и проектировщиков и создать условия для инвесторов. Либерализовать отрасль призван и Строительный кодекс. Сейчас его разрабатывают в министерстве и в течение двух лет внесут в парламент.  

  

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