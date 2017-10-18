Пра надвор'е

Общество
17 Октября 2017 21:50
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18.10.2017 08:04 / Общество Более 500 участников со всего мира соберет Первый белорусский философский конгресс
18.10.2017 07:29 / Общество Белорусские спасатели начинают первое командно-штабное учение радиационной безопасности
18.10.2017 07:26 / Общество В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства начнет работу прямая телефонная линия
18.10.2017 07:22 / Общество Зияд Самедзаде - гость программы "Актуальное интервью"
18.10.2017 07:19 / Общество Бренд ІІ Евроигр активно презентуют на ХІХ Всемирном фестивале в Сочи
17.10.2017 21:41 / Общество В РНПЦ онкологии 2 аппарата могут обезвредить опухоли с помощью гамма-лучей
17.10.2017 21:37 / Общество С 18 октября в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства начнет работу прямая телефонная линия
17.10.2017 21:30 / Общество Мемориальный комплекс "Урочище Пески" разрушается из-за некачественных материалов
17.10.2017 21:20 / Общество Выставку YouthExpo в Сочи сегодня посетили более 20 тысяч человек
17.10.2017 21:15 / Общество "Идем в гости" в Данию
17.10.2017 19:10 / Общество 18 октября в Беларуси стартуют командно-штабные учения по реагированию на радиационные аварии
17.10.2017 19:04 / Общество Трудовые пенсии с 1 ноября повышаются
17.10.2017 19:01 / Общество Парадная форма белорусских олимпийцев в Пхенчхане будет с национальным колоритом
17.10.2017 18:04 / Общество Мастер-класс от молодежной организации спасателей-пожарных Минской области
17.10.2017 15:31 / Общество Прогноз погоды на 18 октября
17.10.2017 15:29 / Общество Бесплатный Wi-Fi тестируют в общественном транспорте Минска
17.10.2017 15:26 / Общество Более 40 тысяч человек прибудут в Минск во время проведения II Европейских игр
17.10.2017 15:23 / Общество В Минске продолжается месяц наведения порядка