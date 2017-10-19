Общество
18 Октября 2017 21:44
Пра надвор'е
Другие новости
19.10.2017 09:00 / Общество Белорусские спасатели сегодня продолжат практическую отработку реагирования на радиационные аварии
19.10.2017 07:24 / Общество В Минске продолжается международная выставка "Стоматология-2017"
19.10.2017 07:12 / Общество Специальный репортаж о полезных советах в сфере ЖКХ - "Научите меня жить"
19.10.2017 07:07 / Общество В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства продолжит работу прямая телефонная линия
19.10.2017 07:04 / Общество В Минске стартует республиканский семинар о совершенствовании и развитии ЖКХ
18.10.2017 21:21 / Общество Через неделю в столице пройдет финал конкурса "Семья года"
18.10.2017 21:17 / Общество Что заставляет некоторых горожан менять прописку и переезжать в глубинку?
18.10.2017 21:15 / Общество Активисты "Белой Руси" принимают участие в фестивале в Сочи
18.10.2017 21:05 / Общество В Борисовском районе десятки населенных пунктов используют некачественную воду
18.10.2017 21:01 / Общество Первый день командно-штабного учения по реагированию на радиационные аварии
18.10.2017 19:15 / Общество О развитии социальной сферы на селе сегодня говорили в Совете республики
18.10.2017 19:05 / Общество В Беларуси стартовали первые командно-штабные учения по радиационной безопасности
18.10.2017 19:01 / Общество Глава Минобороны Беларуси обратился к родителям, чьи сыновья служат или будут служить в Вооруженных силах
18.10.2017 17:05 / Общество Состояние актера Михаила Кокшенова оценивается как стабильно тяжелое
18.10.2017 17:01 / Общество К расследованию гибели военнослужащего Александра Коржича подключился Комитет солдатских матерей
18.10.2017 15:36 / Общество Прогноз погоды на 19 октября
18.10.2017 15:31 / Общество Скоро в столице выберут "Семью года"
18.10.2017 15:29 / Общество Первую и третью среду месяца медики ждут минчан в крупных универмагах города