Пра надвор'е

Общество
13 Апреля 2018 21:45
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13.04.2018 21:35 / Общество Подготовка кадров остается главной задачей для аграрных учебных заведений
13.04.2018 21:25 / Общество Наркотик - беда современного общества. Реальные истории в "Главном эфире"
13.04.2018 21:20 / Общество Оршанский авиаремонтный завод числится в списке убыточных
13.04.2018 21:15 / Общество О воспитании настоящих патриотов говорили сегодня в Минске силовые ведомства страны
13.04.2018 21:15 / Общество Институт журналистики БГУ ожидает перестройка
13.04.2018 21:10 / Общество "Клуб редакторов" о большом разговоре Президента и крупнейших государственных СМИ
13.04.2018 19:10 / Общество Дан старт республиканской благотворительной акции "Восстановление святынь Беларуси"
13.04.2018 19:01 / Общество Межпарламентская ассамблея СНГ должна уделять внимание прорывным направлениям
13.04.2018 18:07 / Общество Молодежь помогает восстанавливать святыни Беларуси
13.04.2018 18:05 / Общество Поведение в семье в рамках нового проекта обсуждали активисты объединения "Белая Русь"
13.04.2018 15:40 / Общество Прогноз погоды на 14 апреля
13.04.2018 15:35 / Общество Чайный сервиз в подарок на свадьбу британского принца подготовили минчане
13.04.2018 15:30 / Общество Директора Языльской школы наградят званием "Человек года Минской области"
13.04.2018 15:28 / Общество На Радуницу возможны изменения в организации дорожного движения
13.04.2018 15:26 / Общество Активисты центрального региона благоустроят территорию около будущего храма Николая Чудотворца
13.04.2018 15:24 / Общество На выходных температурный фон будет соответствовать середине мая
13.04.2018 13:07 / Общество Минск признан самым популярным городом в СНГ для путешествий на майские праздники
13.04.2018 13:04 / Общество В Беларуси весеннее тепло и первые грозы