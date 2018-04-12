Пра надвор'е

Общество
12 Апреля 2018 21:50
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13.04.2018 09:02 / Общество В Беларуси завершается проверка боеготовности Вооруженных сил
13.04.2018 07:13 / Общество Завтра продолжат работу прямые телефонные линии
13.04.2018 07:11 / Общество В Совете Министров Беларуси продолжаются личные приемы граждан и юрлиц
12.04.2018 21:13 / Общество Внезапная проверка в Толочинском районе. Одно из сельхозпредприятий посетил министр внутренних дел
12.04.2018 21:07 / Общество 2018 год станет особенным для белорусской космонавтики
12.04.2018 19:00 / Общество Дело о вредоносном ПО "Андромеда" планируют завершить до конца года
12.04.2018 18:05 / Общество Подвели итоги республиканского конкурса "100 идей для Беларуси"
12.04.2018 18:01 / Общество В Заводском районе Минска презентовали новую систему видеонаблюдения
12.04.2018 15:38 / Общество Личные вещи белорусских космонавтов презентовали в Минске
12.04.2018 15:34 / Общество Итоги республиканского конкурса "Сто идей для Беларуси" подводят в "Белэкспо"
12.04.2018 15:27 / Общество Представители власти готовы выслушать и решить вопросы граждан
12.04.2018 15:25 / Общество Губернатор Минской области личные приемы граждан проводит дважды в месяц
12.04.2018 15:14 / Общество В Минске вспоминают жертв нацизма
12.04.2018 13:05 / Общество Летнее тепло возвращается в Беларусь
12.04.2018 13:02 / Общество Расследование преступлений перейдет в электронный формат
12.04.2018 08:10 / Общество Сегодня весь мир отмечает День авиации и космонавтики
12.04.2018 07:14 / Общество Республиканский субботник пройдет 21 апреля