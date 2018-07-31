Пра надвор'е

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Радио "Беларусь"
Канал "Культура"
Радио "Сталіца"
"Радиус FM"
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"Славянский базар - 2018"
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Я знаю!
"Евровидение-2018"
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"Телевершина"
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