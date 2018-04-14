Пра надвор'е

Общество
14 Апреля 2018 21:56
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Другие новости
14.04.2018 21:33 / Общество Продолжается и мониторинг сельхозорганизаций
14.04.2018 21:30 / Общество Незапланированная проверка жилого фонда в Жодино показала грубые нарушения
14.04.2018 15:44 / Общество Дайджест культурных новостей
14.04.2018 15:40 / Общество В Могилеве выпустили черное мороженое
14.04.2018 15:38 / Общество Сюжет-дайджест новостей Могилева
14.04.2018 15:36 / Общество Мобильное приложение "Мая малая родина"
14.04.2018 15:32 / Общество Французский путешественник-любитель пожаловал в Беларусь
14.04.2018 15:31 / Общество Люди, которые получат почетную награду - "Человек года Минской области"
14.04.2018 15:27 / Общество 16 000 тонн березового сока в этом году планируют собрать лесхозы Беларуси
14.04.2018 15:22 / Общество Сюжет-дайджест новостей Брестского региона
14.04.2018 15:20 / Общество Все виды операций на сердце освоили в Гродненском областном кардиологическом центре
14.04.2018 15:10 / Общество Андрей Равков: Ответственно выполнили задачи и показали высокий уровень взаимодействия
14.04.2018 12:06 / Общество В связи с Радуницей изменен график работы пограничных переходов
14.04.2018 12:04 / Общество В Беларуси продолжается строгий мониторинг сельхозорганизаций
14.04.2018 09:18 / Общество Сегодня в эфире "Беларусь 1" продолжение интеллектуального шоу "Я знаю!"
14.04.2018 09:15 / Общество "Неделя леса" стартует сегодня в Беларуси
14.04.2018 09:12 / Общество В столице и областях продолжают работу прямые телефонные линии
14.04.2018 09:09 / Общество В связи с Радуницей изменен график работы пограничных переходов