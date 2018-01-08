Пра надвор'е

Общество
8 Января 2018 21:50
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09.01.2018 07:11 / Общество Академия наук Беларуси и Алферовский фонд назвали победителей конкурса молодых ученых
08.01.2018 21:22 / Общество Чудеса случаются даже после Нового года
08.01.2018 21:19 / Общество Могилевские хирурги впервые провели операцию по пересадке почки
08.01.2018 19:08 / Общество На фабрике по производству валенок ждут прихода настоящей зимы
08.01.2018 19:06 / Общество Благотворительная акция "Рождественская елка - наши дети" по традиции стартовала на Святки
08.01.2018 19:05 / Общество Суд Заводского района Минска начал рассмотрение дела о гибели роупджампера
08.01.2018 15:50 / Общество Погода на 9 января
08.01.2018 15:17 / Общество В Марьиной Горке после капитального ремонта открылся центр детского творчества
08.01.2018 15:15 / Общество На карте благотворительной эстафеты "Наши дети" новая точка - Воложинский район
08.01.2018 15:09 / Общество Рождественская акция прошла в Брестском родильном доме
08.01.2018 15:08 / Общество Подарки от Президента получили воспитанники Витебского специального детского сада номер восемнадцать
08.01.2018 13:10 / Общество До 9 мороза и без осадков
08.01.2018 12:14 / Общество Церковь Покрова Пресвятой Богородицы восстановлена и освящена
08.01.2018 12:12 / Общество У православных начались Святки
08.01.2018 09:10 / Общество Беларусь примет на оздоровление детей из Китая и Сирии
08.01.2018 07:12 / Общество Андрей Кобяков в "Актуальном интервью" сегодня вечером
08.01.2018 07:08 / Общество Зимний паводок в Беларуси
События
31.12.2017 23:55:00 Новогоднее обращение Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко