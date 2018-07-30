Пра надвор'е

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Радио "Беларусь"
Канал "Культура"
Радио "Сталіца"
"Радиус FM"
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Спецпроекты
Детское "Евровидение 2018"
"Славянский базар - 2018"
Я знаю!
"Евровидение-2018"
Триумф. Героям спорта 2016
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"Славянский базар - 2018"
Я знаю!
"Евровидение-2018"
Триумф. Героям спорта 2016
"Телевершина"
Большое Телевидение
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30 Июля 2018
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