Пожарной службе Беларуси в этом году 165 лет

Одними из первых, кто всегда готов прийти на помощь, - сотрудники МЧС. Они спасают других, рискуя собственной жизнью. Пожарной службе Беларуси в этом году исполняется 165 лет.

История спасателей в нашей стране началась в конце 15-го века. А 25 июля 1853 года Минское губернское правление и городская дума утвердили смету на содержание пожарной части в составе 51-го человека. Именно эта дата стала знаковой. Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, все лучшее, что было реализовано, используется в работе спасателей. Для решения возложенных задач созданы два десятка служб - спасательные, контролирующие, надзорные. Но основой является именно пожарная служба, и белорусские бойцы гордятся ей по праву.

Поскольку День пожарной службы - 25 июля - выпадает на рабочий день, спасатели решили провести торжественные мероприятия заранее. На параде в Минске сегодня представили около 60 единиц техники - от конницы 19-го века до новейших видов пожарного транспорта, в небе пролетели вертолеты. После праздник переместился в парк Горького, где прошел и водный парад. Водолазы разыграли сцену спасения человека с помощью вертолета.

Еще один подарок своим коллегам сделали спасатели из Борисова. Это клип к 165-летию пожарной службы. Все делали своими силами. Рэп читают действующий сотрудник МЧС - старший инспектор Виктор Кийко - и его сослуживцы. А также футболисты клуба БАТЭ.

В Беларуси сейчас работают тысячи людей, которые гордо носят народное звание спасателя. И даже в праздники они несут свою важную вахту.