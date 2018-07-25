Пожарной службе Беларуси сегодня 165

В честь знаковой даты за честную работу и самоотверженность благодарности и грамоты вручены сегодня лучшим сотрудникам Минского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям. В этом году почти 100 молодых специалистов пополнили ряды спасателей в центральном регионе, особое внимание - перениманию доблестных традиций, и поэтому сегодня отмечены и ветераны пожарной службы.

Среди награжденных за активную профилактическую работу и журналисты республиканских и региональных СМИ. За горячие репортажи о пожарной безопасности и оперативности отмечена и Белтелерадиокомпания, и корреспонденты новостей региона Агентства теленовостей.

Очередной материал о спасателях Минской области уже готовим. Про династию Тычин смотрите в воскресенье в 12:10 в программе "Новости. Центральный регион".