Пожарной службе Беларуси сегодня 165

25 Июля 2018

В честь знаковой даты за честную работу и самоотверженность благодарности и грамоты вручены сегодня лучшим сотрудникам Минского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям. В этом году почти 100 молодых специалистов пополнили ряды спасателей в центральном регионе, особое внимание - перениманию доблестных традиций, и поэтому сегодня отмечены и ветераны пожарной службы.

Среди награжденных за активную профилактическую работу и журналисты республиканских и региональных СМИ. За горячие репортажи о пожарной безопасности и оперативности отмечена и Белтелерадиокомпания, и корреспонденты новостей региона Агентства теленовостей.

Очередной материал о спасателях Минской области уже готовим. Про династию Тычин смотрите в воскресенье в 12:10 в программе "Новости. Центральный регион".

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