Пожарной службе Беларуси 165 лет. Спасатели чествуют коллег-журналистов

В эти праздничные дни (а на этой неделе пожарной службе Беларуси - 165) спасатели чествуют не только своих сотрудников, но и коллег-журналистов. Ведь именно они плечом к плечу работают с подразделениями на чрезвычайных ситуациях. За "горячие" репортажи на телевидении, радио и в газетах сегодня чествовали победителей республиканского творческого конкурса.





Министр Владимир Ващенко лично вручил награды.



Дипломом первой степени торжественно наградили руководителя программы криминальных новостей Агентства теленовостей "Зона Х" Виолетту Соколович.



Второе место заняли корреспонденты программы "Новости региона".

В конкурсе принимали участие издательства из всей страны. Лучшие проекты и сюжеты выбирали по четырем номинациям.