Поздравления с Днем Независимости приходят из разных уголков планеты

На мировой арене Беларусь прочно закрепила статус миролюбивой страны, которая не понаслышке знает, чего стоит сохранить этот мир и свое мнение, как не потерять свой голос в современных условиях - политических конфликтов за лидерство. Поэтому, конечно же, поздравления с Днем Независимости нашей страны сегодня приходят и из разных уголков планеты.

Энтони Бейли, офицер ордена Британской империи: "Мне приятно, что у вас настоящая британская погода сегодня. Я чувствую себя как дома. Я приехал только вчера, в вашей стране я впервые. И должен заметить, меня очень тепло здесь встретили. Я был просто поражен гостеприимству белорусов. Для меня это большая честь получить приглашение на ваш государственный праздник. И я уверен, что вернусь домой с массой самых хороших впечатлений об этом дне. Белорусы - это часть европейской семьи. И в национальный праздник я приветствую их и желаю только всего самого лучшего".

Вэй Чжунцзе, корреспондент информационного агентства Синьхуа (Китай): "Мы очень рады, что наши военнослужащие впервые принимали участие в военном параде в День Независимости Республики Беларусь. В настоящее время отношения между Китаем и Беларусью находятся на очень высоком уровне. Мы желаем Беларуси, конечно, счастья, здоровья, чтобы все белорусы жили в мире, чтобы экономика развивалась, процветания стране".

Файсал Абдельазим Салим, временный поверенный в делах Судана в Беларуси: "В первую очередь позвольте поздравить всех белорусов с национальным праздником. Я впервые принимаю участие в подобном торжестве в вашей стране. Я приехал сюда чуть больше чем полгода назад. Мы открыли здесь посольство. И это свидетельство прогрессивных отношений между нашими странами. Желаю Беларуси всего самого лучшего".

Хосе Хоакин Боггиано Периччи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венесуэлы в Беларуси: "Мира вашей стране в такой важный день, всевозможного развития. Продолжайте работать над миром в регионе, и над миром во всем мире. Нам всем необходим другой мир - без войн, конфликтов… Я каждый год присоединяюсь к празднованиям такой важной для вас даты. И мне очень приятно быть в этот день рядом с белорусами".