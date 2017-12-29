Поздравление с Новым годом и Рождеством от Председателя Белтелерадиокомпании

30 Декабря 2017 10:00

Уважаемые телезрители и радиослушатели, дорогие друзья!

Поздравляю вас с Рождеством и Новым годом!

Творческая команда Белтелерадиокомпании весь 2017 год старалась радовать вас новыми проектами, оригинальными идеями и эксклюзивными трансляциями. Благодаря оперативности сотрудников нашего медиахолдинга, вы первыми узнавали о событиях во всех уголках Беларуси и за рубежом. У каждого канала своя аудитория, которая ждет новых выпусков и программ с любимыми ведущими, но всех нас объединяет желание создавать и получать интересную, уникальную и честную информацию.

В новом году вас ожидает переход на вещание в новом формате, которое будет соответствовать современным телевизионным приемникам и воспроизводить более яркую и качественную картинку. На наших теле- и радиоканалах в 2018-м появится множество информационно-аналитических и развлекательных проектов. Вас ждут премьеры документальных и художественных фильмов. Как на праздничной елке появляются яркие шарики, гирлянды и огоньки, так и в эфире наших каналов зажгутся новые проекты, от которых невозможно будет оторваться.

Пусть программы нашего медиахолдинга собирают всю вашу семью не только в новогоднюю ночь! Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, успехов в труде и вдохновения во всех начинаниях!

С Новым годом!

Геннадий Давыдько, Председатель