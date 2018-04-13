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Поведение в семье в рамках нового проекта обсуждали активисты объединения "Белая Русь"
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13 Апреля 2018 18:05

Поведение в семье в рамках нового проекта обсуждали активисты объединения "Белая Русь"

Поведение в семье сегодня в столице в рамках нового проекта обсуждали активисты объединения "Белая Русь" и парламентарии. Во время открытых дискуссий затрагиваются темы, связанные с актуальными законопроектами. Предложения, озвученные во время сегодняшней встречи, учитываться будут во время подготовки концепции закона о профилактике насилия в семье.

Дискуссионные площадки организуются в разных городах Минской области. В течение года в таком формате обсудят десяток законопроектов.

  

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