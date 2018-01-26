Потенциал белорусской науки продемонстрировали на выставке научно-технических достижений

26 Января 2018 19:07

Потенциал белорусской науки продемонстрировали сегодня на выставке научно-технических достижений. Мероприятие посвящено Дню науки. Свои разработки представили около 70 организаций. Всего почти 300 экспонатов. Отметим, спрос на белорусские разработки растет. Зарубежные рынки проявляют активный интерес к достижениям наших специалистов.

Александр Шумилин, председатель Госкомитета по науке и технологиям Беларуси:

"Мы представили свои разработки на рынке США. И вот прошло менее чем полгода и заключено контрактов на сумму более 200 тысяч долларов в области математических вычислений, исследований, в области медицины и других направлений. Провели знаковое мероприятие - комиссию с Южной Кореей. В результате прошло более чем полгода, а у нас с Кореей контрактов на 600 тысяч долларов в области научных разработок".

Торжественное мероприятие продолжилось собранием научной общественности, где назвали 10 лучших разработок прошлого года и лучших ученых.