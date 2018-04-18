Посольство Беларуси в Варшаве направило официальные запросы польским правоохранителям в связи с инцидентом в Голдапе

19 Апреля 2018 15:07

8 апреля трое местных жителей напали на семерых белорусов, работавших в этом городе. Сначала в них распылили слезоточивый газ, а затем жестоко избили.

Злоумышленников задержали, им грозит до семи с половиной лет тюрьмы. Причиной для нападения стал русский язык. В МИД Беларуси рассчитывают на последовательность и принципиальность польских правоохранительных органов и отмечают, что преступления, мотивированные национальной или языковой принадлежностью неприемлемы.