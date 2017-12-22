Последняя неделя уходящего года в Беларуси начнется с неустойчивой погоды

25 Декабря 2017 09:15

Синоптики обещают мокрый снег и сильный ветер. По юго-западу порывы будут до 20 метров в секунду. Объявлен оранжевый уровень опасности. На дорогах - гололедица. Столбики термометров покажут около минус трех, а в южных районах Беларуси погода будет далеко не зимней - ожидается около 9 тепла.