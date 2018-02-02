Главная>>Общество>>Последние 10 лет белорусские санатории сохраняют стабильный спрос на свои услуги
Общество
RSS
Последние 10 лет белорусские санатории сохраняют стабильный спрос на свои услуги
Скачать Поделиться

4 Февраля 2018 09:06

Последние 10 лет белорусские санатории сохраняют стабильный спрос на свои услуги

Поправить здоровье можно и в белорусских санаториях. Последние 10 лет они сохраняют стабильный спрос на свои услуги. Среди клиентов много иностранцев, специально приезжающих в Беларусь по безвизовому режиму. Кстати, санаторные и туристические услуги могут получить серьезную долю в ВВП страны. Наравне с агарным и ІТ-секторами. Только в прошлом году в санаториях Беларуси отдохнули более 200 тысяч гостей из-за рубежа. Особенный интерес к санаториям в безвизовой территории Гродненского региона - здесь темпы экспорта услуг превысили 200 процентов.

Отметим, треть получаемой прибыли санатории (а только в прошлом году экспорт услуг принес доход более в 170 миллионов рублей) направляют на расширение и обновление материально-технической базы.

  

Другие новости

Пра надвор'е Пра надвор'е 03.02.2018 21:40 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =