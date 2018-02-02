Последние 10 лет белорусские санатории сохраняют стабильный спрос на свои услуги

4 Февраля 2018 09:06

Поправить здоровье можно и в белорусских санаториях. Последние 10 лет они сохраняют стабильный спрос на свои услуги. Среди клиентов много иностранцев, специально приезжающих в Беларусь по безвизовому режиму. Кстати, санаторные и туристические услуги могут получить серьезную долю в ВВП страны. Наравне с агарным и ІТ-секторами. Только в прошлом году в санаториях Беларуси отдохнули более 200 тысяч гостей из-за рубежа. Особенный интерес к санаториям в безвизовой территории Гродненского региона - здесь темпы экспорта услуг превысили 200 процентов.

Отметим, треть получаемой прибыли санатории (а только в прошлом году экспорт услуг принес доход более в 170 миллионов рублей) направляют на расширение и обновление материально-технической базы.