Главная>>Общество>>Посадка самолета, выполнявшего рейс Минск - Киев, прошла в штатном режиме
Общество
RSS
Посадка самолета, выполнявшего рейс Минск - Киев, прошла в штатном режиме
Скачать Поделиться

22 Декабря 2017 15:06

Посадка самолета, выполнявшего рейс Минск - Киев, прошла в штатном режиме

Как пояснили в Белавиа, после приземления во время руления и ухода со взлетно-посадочной полосы на рулежную дорожку переднее шасси судна частично задело грунт. В связи с этим командир экипажа принял решение прекратить движение. Пассажиры были доставлены в терминал Борисполя на перронных автобусах для получения багажа и прохождения пограничного и таможенного контроля. Никто не пострадал. Сейчас за пассажирами отправлен резервный борт. Как планируется, он вылетит из Киева в 15:40.

  

Другие новости

Пра надвор'е Пра надвор'е 22.12.2017 21:45 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =