Общество
22 Декабря 2017 15:06
Посадка самолета, выполнявшего рейс Минск - Киев, прошла в штатном режиме
Как пояснили в Белавиа, после приземления во время руления и ухода со взлетно-посадочной полосы на рулежную дорожку переднее шасси судна частично задело грунт. В связи с этим командир экипажа принял решение прекратить движение. Пассажиры были доставлены в терминал Борисполя на перронных автобусах для получения багажа и прохождения пограничного и таможенного контроля. Никто не пострадал. Сейчас за пассажирами отправлен резервный борт. Как планируется, он вылетит из Киева в 15:40.
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