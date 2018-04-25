Популярный мессенджер WhatsApp меняет возрастные ограничения для жителей Евросоюза

25 Апреля 2018 17:02

Пользоваться сервисом смогут только лица от 16 и старше! Ранее регистрироваться можно было с 13 лет. Ужесточение связано с новыми правилами ЕС по защите данных. Документ должен обеспечить большую прозрачность обработки информации, которую пользователи размещают в Интернете. Других стран, включая Беларусь, ограничения WhatsApp не коснутся.