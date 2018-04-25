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Популярный мессенджер WhatsApp меняет возрастные ограничения для жителей Евросоюза
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25 Апреля 2018 17:02

Популярный мессенджер WhatsApp меняет возрастные ограничения для жителей Евросоюза

Пользоваться сервисом смогут только лица от 16 и старше! Ранее регистрироваться можно было с 13 лет. Ужесточение связано с новыми правилами ЕС по защите данных. Документ должен обеспечить большую прозрачность обработки информации, которую пользователи размещают в Интернете. Других стран, включая Беларусь, ограничения WhatsApp не коснутся.

  

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