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Поправки в закон о СМИ обсуждают в "Клубе редакторов"
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20 Апреля 2018 21:10

Поправки в закон о СМИ обсуждают в "Клубе редакторов"

Госслужащим уже табу, в планах общенациональный запрет на Telegram в Иране. И свершившаяся реальность блокировки мессенджера в России. Коснутся ли виртуальные страсти белорусского сегмента? Станет ли наш Интернет чище и безопаснее? Поправки в закон о СМИ обсуждают руководители крупнейших массмедиа страны. "Клуб редакторов" - сразу после "Панорамы".

  

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