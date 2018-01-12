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Полная диспансеризация за выходные
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12 Января 2018 15:15

Полная диспансеризация за выходные

Пилотный проект реализуют по субботам и воскресеньям четыре медучреждения столицы. Для проведения медосмотров на смену заступают врачи, терапевты, медицинские сестры и даже некоторые узкие специалисты в 8-й, 32-й, 38-й и 39-й поликлиниках. В первую очередь такие приемы рассчитаны на тех, кому посещать медиков в будние дни не позволяет график работы. Под пристальным вниманием - мужчины от 40 до 60 лет - именно они в группе риска.

На такие профилактические медосмотры также будут приглашать и пациентов, которые не посещали поликлинику в течение двух лет.

  

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