Полная диспансеризация за выходные

12 Января 2018 15:15

Пилотный проект реализуют по субботам и воскресеньям четыре медучреждения столицы. Для проведения медосмотров на смену заступают врачи, терапевты, медицинские сестры и даже некоторые узкие специалисты в 8-й, 32-й, 38-й и 39-й поликлиниках. В первую очередь такие приемы рассчитаны на тех, кому посещать медиков в будние дни не позволяет график работы. Под пристальным вниманием - мужчины от 40 до 60 лет - именно они в группе риска.

На такие профилактические медосмотры также будут приглашать и пациентов, которые не посещали поликлинику в течение двух лет.