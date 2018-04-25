Политологи, экономисты и простые белорусы прокомментировали Послание Президента

25 Апреля 2018 21:15

Государство для народа, где в единстве сильной внутренней и внешней политики и безопасность. Послание Президента к белорусскому народу и Национальному собранию уже в первые часы телетрансляции журналисты разобрали на цитаты. И сегодня ключевые тезисы выступления Главы государства - едва ли не самая обсуждаемая тема. И это понятно, ведь Послание - это своеобразная квинтэссенция и актуализация задач, которые обсуждались во время масштабных и знаковых мероприятий с участием Президента. Многое уже воплощается в жизнь. И сегодня самое время остановится на глобальных задачах на перспективу и проблемах, которые мешают активному развитию страны. Вместе с политологами, экономистами и простыми белорусами актуальные тезисы и ориентиры, на которые будет опираться Беларусь в своем развитии, проанализировала наш обозреватель Алеся Высоцкая.

По главным тезисам Послания можно судить, чем живет страна, что заботит общество, какие проблемы наиболее актуальны. Это некая дорожная карта развития Беларуси, где векторы движения задаются каждой отрасли. Из анализа посланий разных лет несложно понять, если еще 10 лет назад акцент был на внешней политике и месте государства на карте мира, то в последние годы выступление Президента строится на экономике и социальном развитии, где в центре политики - человек.

Тезис "государство для народа" остается актуальным на протяжении последних лет. Чтобы продолжать укреплять социальную сферу, внедрять прогрессивные стандарты на селе и увеличивать расходы на социалку, нужны успехи в экономике.

Елена Потапова, председатель профсоюзной организации частного мебельного предприятия: "Мы прекрасно понимаем, что достойно работать могут люди, находящиеся в достойных условиях труда и жизни. И поэтому очень важно, что Президент по-прежнему настаивает на социальных акцентах, по-прежнему поддерживает человека, по-прежнему видит его как основную ценность и основного потребителя благ, которые создает общество и государство в целом".

Тезисы предельно конкретны и лаконичны. И это отметили многие эксперты, в том числе и за рубежом. За обращением следили десятки телеканалов. В сюжете Euronews, к примеру, репортеры привели реакцию Президента на армянский кризис и конституционные реформы. Эти же вопросы заинтересовали журналистов RTVI - международного русскоязычного телеканала, который вещает из Нью-Йорка. Редакторов "России-24" - одного из главных российских госканалов - справедливо заинтересовали высказывания президента об отношениях Минска и Москвы.

РБК и вовсе собрал в отдельный сюжет все ключевые пункты Послания, а межгосударственная телекомпания "Мир" сделала акцент на хронометраже выступления.

В центре внимания белорусского лидера все, что близко народу: заработные платы, невысокая инфляция. Негатив последних лет преодолен. И независимость государства закладывается в экономике. Экспорт восстанавливается. Но для успеха белорусские товары должны быть конкурентоспособны, зарабатывать на традиционных брендах сложно. Инновации, грамотные управленцы - на переднем плане, ведь государство уходить от гиперопеки предприятий.

Экономическая эффективность и государственная стабильность - две вещи, которые позволяют любой стране удерживать равновесие в мире, который штормит не только от финансовых, но и от политических, гуманитарных кризисов. Об этом говорят и политологи, и простые белорусы.

Светлана Езерская, директор СШ №7 г. Бреста: "Меньше слов, больше дела. Я с этим согласна. О разграничении профессиональных компетенций среди управленцев, когда все за все отвечают, как правило, никого в ответе нет. И Президент об этом сегодня говорил".

Исполнительной вертикали поставлена задача - оказывать всестороннюю помощь бизнесу в создании новых предприятий и производств. Этот тезис подхватили в регионах, ведь сильные производства - это реальные деньги для развития на местах.

Вероника Бездель, завкафедрой Витебского филиала международного университета "МИТСО", кандидат исторических наук: "Любой гражданин любого государства и Республики Беларусь в целом хочет увеличивать, улучшать уровень жизни. Необходимо, чтобы предприятия были конкурентоспособными с одной стороны, с другой стороны - они отвечали стандартам в сфере производства продукции".

Эффективная занятость населения через создание высокопроизводительных рабочих мест - это значит достойная зарплата. Здесь же уместно и формирование атмосферы нового бизнес-климата. Экономические аналитики эти моменты назвали концептуальными.

Марина Карпицкая, декан факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы: "Очень важный момент - момент занятости. Полная занятость сегодня это не догма, это требование. И сегодня очень важно, чтобы человек был успешен не только в семье, но и мог генерировать доходы в целом для страны, что способствует социально-экономическому развитию и наполнению доходной части бюджета".

Все по существу, без лишнего. И темы популярные в обществе. Взять тот же географический ресурс - почему выгодно летать из соседних столиц, а не из Минска? Что называется, наболело. И зрители это восприняли.

Евгений Замостоцкий, заведующий кафедрой Витебского филиала международного университета "МИТСО", кандидат технических наук, доцент: "Что касается логистики или транспорта, Президент отметил, что Республика Беларусь не в полной мере пользуется выгодным положением по отношению к соседним государствам. Кроме того, необходимо ввести в действие еще определенное количество логистических комплексов, мультимодальных комплексов, как в Витебской области, это строится рядом с Оршей - в Болбасово".

Александр Ерофеев, проректор Белорусского государственного университета транспорта, кандидат технических наук, доцент: "В речи Президента и была поставлена задача для нашего университета, как мы ее видим. Создание технологий, которые позволят объединить транспортные коридоры запада и востока, формирование пассажирского хаба для объединения пассажирских потоков между Европой, Азией. Дипломные проекты разрабатываются только на те темы, которые нужны экономике сегодня".

Отклик нашла и тема малого бизнеса. Вступивший в силу декрет о развитии сектора - один из документов, который дал старт новому этапу развития Беларуси, в том числе и с прицелом на цифровую трансформацию экономики.

Александр Зенкевич, директор Института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов транспортного комплекса Белорусского государственного университета транспорта: "Мне нравится, что Президент не оторван от простых людей, а ему также наши проблемы, наши чаяния знакомы. Я думаю, что сама жизнь уже подтолкнула к тому, что не столько гиганты нужны промышленные в нашей экономике, сколько малый бизнес и IT-сфера должна развиваться. Вот в эти буквально 4 месяца большое количество предприятий IT-сферы было уже зарегистрировано. Это все благодаря закону, который был принят у нас".

Антонина Ежова, глава администрации СЭЗ "Гомель-Ратон": "С момента создания свободной экономической зоны создано свыше 11 тысяч рабочих мест. В прошлом году - 1 тысяча 140. И уже в 1-м квартале этого года - 160 новых рабочих мест. Это именно на новых предприятиях создаются рабочие места. Как я внимательно слушала Президента республики, там именно упор был сделан на том, чтобы создавались высококвалифицированные рабочие места. И в СЭЗ они создаются".

Ольдржих Кнотек, основатель предприятия-резидента СЭЗ "Гомель-Ратон": "Мы приняли решение с хозяином фирмы, что перенесем производство в Беларусь, чтобы это были белорусские изделия, которые были бы созданы на основе бывшего чехословацкого предприятия… Почему Беларусь? Потому что я люблю Беларусь. Скажу почему. Мне нравятся условия работы у вас".

Тезис, который нашел много отзывов: пришло время монетизировать национальный бренд стабильности и предсказуемости, чтобы стать магнитом для капитала.

Михаил Ковалев, профессор, декан экономического факультета БГУ: "Главный мотив Послания Президента - Беларусь должна расти быстрее других. Только в этом случае мы увеличим свою значимость, свое место в мире. И в Послании Президент обозначил драйверы, которые позволят перейти к обгоняющей модернизации. Во-первых, это уже заложенный в декретах 7 и 8 новый бизнес-климат, который позволит Беларуси подняться с 38 места в мире по условиям ведения бизнеса в течение 2-3 лет минимум на 30 место. И будет способствовать притоку капитала".

Важная экономическая составляющая - дороги. Об их качестве также шла речь. Строительство дорог подстегивает общее развитие регионов, услышали мы сегодня в комментариях. Еще и поэтому важна реконструкция!

Юрий Важник, председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте: "Построили дорогу — там начинает развиваться то или иное производство, социальная сфера, там остаются люди жить. С этой точки зрения сеть должна быть сбалансирована, обслуживать социальные и экономические нужды страны. Я вижу, что нам не хватает внимательного экономического отношения к дороге. Построили — а что делать дальше? Она должна, как любой объект (завод, фабрика, любой центр услуг), приносить прибыль, должна быть выгодной".

Внутренняя политика и экономика - основная часть Послания. Но Беларусь не стоит в стороне от международных острых процессов. Имеет свою четкую позицию. На цитаты разлетелись заявления по Сирии, диалогу с Европой, стратегическому партнерству с Китаем, а также ценностям союзного проекта с Россией на фоне сложной международной обстановки. И, разумеется, евразийской интеграции, где пока не без барьеров и ограничений.

Любая политика - внутренняя или внешняя - концентрированное выражение экономики. Развиваясь экономически, Беларусь ищет счастья на внешних рынках, продолжая выстраивать сотрудничество с разными партнерами, уравновешивать свои интересы между различными полюсами силы. При этом у Беларуси нет излишних геополитических амбиций, но нет и комплекса аутсайдера. И какой будет Беларусь завтра - зависит от каждого из нас! Пожалуй, это один из главных выводов.