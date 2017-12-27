Поезд добра прибыл в Городищенский дом-интернат для детей с особенностями развития

27 Декабря 2017 19:05

Поздравить с Новым годом воспитанников приехали вице-премьер Анатолий Калинин, представители МЧС, Минтруда и бизнесмены. Веселые конкурсы, песни и хороводы подарили малышам атмосферу добра и тепла.

Дом-интернат получил в подарок бытовую технику, компьютер и необходимые для этого заведения съемные пандусы.