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Поезд добра прибыл в Городищенский дом-интернат для детей с особенностями развития
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27 Декабря 2017 19:05

Поезд добра прибыл в Городищенский дом-интернат для детей с особенностями развития

Поздравить с Новым годом воспитанников приехали вице-премьер Анатолий Калинин, представители МЧС, Минтруда и бизнесмены. Веселые конкурсы, песни и хороводы подарили малышам атмосферу добра и тепла.

Дом-интернат получил в подарок бытовую технику, компьютер и необходимые для этого заведения съемные пандусы.

  

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