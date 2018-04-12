12 Апреля 2018 18:05

Юные ученые Беларуси создали универсального спасателя для рыбаков, которые рискуют провалиться под лед зимой. Гексокоптер - так называется летательный аппарат, который доставляет рыбакам канат, круг и помогает выбраться из ледяного плена. И таких полезных разработок довольно много.

Сегодня подвели итоги республиканского конкурса "100 идей для Беларуси". 16 номинаций - 119 разработок - и полтысячи участников... Самые интересные проекты - в материале Юлии Токарь.

Вот такой на первый взгляд сложный экспонат самостоятельно собрал 16-летний Даниил Лемантович. Чтобы не только косить траву, убирать листву или снег на собственном подворье, школьник из Лиды усовершенствовал обычную газонокосилку в многофункциональный аппарат. С экономическим удобством.

Стартапы в агропромышленной, научной, медицинской и IT-сферах представляют лучшие молодые разработчики страны. Сегодня подводят итоги гранд-финала конкурса "100 идей для Беларуси". 16 номинаций - 119 проектов - и полтысячи участников. Лучшие пройдут курс обучения в Национальной академии наук. Авторы-победители получат гранты на реализацию.

Минскую область представили 12 проектов. Идеи разные - от выявления красителей в напитках, к велокомпьютера. Интересно, что разработчики в основном школьники. Например, во Уречской первой школе возрождают гончарное мастерство.

Рядом с интерактивной экспозицией в "Белэкспо" развернулась выставка "100 идей для СНГ". Шесть стран представили свои новые разработки, а это почти полсотни проектов. Беларусь второй год подряд становится площадкой для международного диалога.

"100 идей для Беларуси" - хороший старт для новых проектов. Отсюда - интересная идея может реализоваться в производство. За семь сезонов сотня проектов уже приносит дивиденды.