Минская область поможет Ташкентской в подготовке кадров для сельского хозяйства

Перспективные направления для сотрудничества двух регионов обсудили сегодня руководители Минской и Ташкентской областей. Анатолий Исаченко и Гуламжон Ибрагимов договорились о создании межрегиональной комиссии, которая бы курировала сотрудничество в сферах сельского хозяйства, тяжелой промышленности, профессиональной подготовки кадров. Пока товарооборот центральных областей двух стран остается на недостаточно высоком уровне - в 12 миллионов долларов. Этот показатель регионы планируют повысить за ближайший год.

Ташкентская область, как и Минская, развивает сельскохозяйственную сферу. Делегация из Узбекистана заинтересована в поставках белорусских комбайнов, передаче опыта в производстве и переработке мяса и молока.

После встречи в Миноблисполкоме делегация изТашкентской области вместе с губернатором Минской отправилась в Смолевичский район, чтобы оценить новый белорусский суперкомбайн. После гости посетят жодинский БелАЗ.