Подготовка ко Дню Независимости продолжается

30 Июня 2018

Сегодня авиация парада провела вторую тренировку над стелой "Минск - город-герой". В небе пролетели боевые вертолеты, истребители, штурмовики и военно-транспортные самолеты. Причем скорость у всех судов была разная. Первые машины-флагоносцы летели 60 километров в час, скорость остальных вертолетов достигала 200 км. Самолеты же прошли на скорости от 400 до 500 км в час. Запланировано, что в День Независимости в небе зрители смогут увидеть около полусотни единиц техники.

В День Независимости к выступлению белорусских летчиков присоединятся и российские асы. Всего около десятка единиц авиатехники. Это боевые вертолеты Ка-52, самолеты Су-34 и Су-30. Пролет продлится 7 минут. После парада воздушный эшелон вернется на авиабазу в Мачулищи.   

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#3 июля. День Независимости Республики Беларусь

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