13 Апреля 2018 21:35

Не секрет, что эффективность посевной кампании, а значит и экономическая безопасность отдельно взятого сельхозпредприятия, района, области, страны в целом зависит и от того, насколько готовы к реальным условиям работы на селе специалисты. Подготовка кадров остается главной задачей для аграрных учебных заведений. Акцент на необходимости профессионального обучения не только за партами, но и в поле, на мехдворе и ферме делал Президент и на республиканском семинаре-совещании о развитии села. По сути - крепкие хозяйства должны стать помощниками - школой будущих специалистов, которые умеют не только руководить, но и готовы в любую минуту сесть за штурвал комбайна или трактора. Какие шаги уже сделаны в этом направлении? Ситуацию изучил Андрей Ястребов.

Студент Горецкой сельхозакадемии Леонид Иванов, как принято говорить - без пяти минут агроном. За плечами – годы учебы и распределение. Уже знает где, а главное - над чем ему придется работать.

До 800 специалистов ежегодно выпускает академия, оставаясь главным поставщиком кадров на село. Почти половина - это госзаказ. В топе профессий - агрономы и зоотехники. Те, кто уже завтра окажется на передовой.

Поэтому за академическими партами засиживаться студентам не приходится. Да и не дают. Практике - особое внимание. Здесь давно уже научились выращивать ценные породы рыб, разводить раков. Но особое внимание, конечно, массовому производству.

Учхоз академии - студентам в помощь. Эдакий колхоз в миниатюре. Здесь отрабатываются все технологии в животноводстве.

И буренки здесь черно-пестрые, белорусской селекции, способные давать до 10 тысяч тонн молока. Те, которыми сегодня и наполняют современные роботизированные молочно-товарные комплексы страны. Для многих буквально - нефтяные вышки, приносящие миллионные доходы предприятиям, для которых любая ошибка в технологии может стать экономической катастрофой. Поэтому только у зоотехников практика здесь занимает до 75% всего времени обучения.

Правда, в вузе не ограничиваются практикой учебной. У академии почти семь десятков договоров с сельхозорганизациями страны, куда фактически отправляют научиться работать студентов. Будущий механизатор Иван Подолянчик - один из уже востребованных студентов. Успел за время практики не только место рабочее найти в ОАО "Александрийском", но и зарекомендовать себя передовиком. Уже строит планы на предстоящий сезон.

Почти 700 тысяч рублей академия за последнее время направила на обновление технического парка для прохождения практики студентам. Гордость - вот эти три новеньких зерноуборочных комбайна, которые прошли обкатку на полях Гомельской области, пока существуют в единственном экземпляре. И этот кормоуборочный красавец. Будущее белорусских полей от "Палесся". В этом году приобретут и дрон для практических занятий по точечному земледелию.

А это уже Несвижский район. Агрокомбинат "Снов" – одно из крепких сельхозпредприятий страны. Здесь всегда рады молодым специалистам. Инженер-механик Павел Ярошевич уже в 10 раз перепроверяет и без того готовую к посевной технику. Для 22-летнего руководителя целой бригады механизаторов она будет первая в жизни.

Подготовка высококвалифицированных кадров остается главной задачей для всего сельскохозяйственного комплекса страны. Ведь от того, насколько подготовленным к реальным условиям работы на селе будет специалист, в итоге зависит эффективность производства. А значит - и экономическая безопасность страны.