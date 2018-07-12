Подарки вручили победителям 76-го тура игры "Удача в придачу!"

Квартира в престижном районе столицы, сразу 5 внедорожников и более 20 тысяч денежных призов - такие подарки сегодня вручили победителям 76-го тура игры "Удача в придачу!". С главными счастливчиками минувшей недели познакомилась Виктория Антоненкова.

В центре внимания сегодня оказался водитель из Гомеля Александр Халимончиков - он выиграл квартиру в Минске. В нее переселятся сын с невесткой, пара как раз собиралась обзаводиться собственным жильем. А закупалась дружная семья к празднику, который устроила для друзей, и по традиции прихватили "товар удачи".

Семья Халимончик, победители 76-го тура игры "Удача в придачу!": "Спасибо гостям, что приехали на выходные к нам на дачу. Надежда была, да. И рука левая чесалась, думал, зарплата будет, а тут квартира!"

Еще пять счастливых покупателей сегодня получили ключи и документы от ярких внедорожников "Нисан-Джук". Владельцем белоснежной машины стал индивидуальный предприниматель из Минска Александр Бунчук. Один из синих автомобилей теперь принадлежит монтажнику натяжных потолков Федору Любутину. Ключи от желтого авто "Нисан-Джук" вручили Светлане Савиной из города Слонима. Женщина сейчас находится в декретном отпуске, а для семьи с малышом такой вместительный внедорожник придется очень кстати.

Светлана и Анатолий Савины, победители 76-го тура игры "Удача в придачу!": "Верить, участвовать, пускай это будет не так быстро. Мы тоже ждали этого 2 года или чуть больше. Ничего. Главное - верить. И удача улыбнется!"

Еще один солнечный "Нисан-Джук" отныне будет радовать бухгалтера Анну Коваленко из городского поселка Мачулищи Минского района. Радостная новость застала победительницу в гостях у родителей в Саратове, поэтому ключи и документы от новенького авто победительница подучит сразу после возвращения с отдыха. А второй внедорожник синего цвета достался водителю-экспедитору "Е-доставки" Павлу Лыфарю из Витебска.

Павел Лыфарь, победитель 76-го тура игры "Удача в придачу!": "Счастливая покупка - сушки обычные к чаю. Все звонили, спрашивали, правда или неправда. Я говорил, что правда, чуть в трубку не кричал - не верили! Поздравляли, очень рады за меня были".

А большим подарком для маленьких покупателей может стать вот такая необычная книга. Буквально волшебная. Благодаря специальному приложению ее иллюстрации оживают прямо на глазах у маленьких читателей.

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