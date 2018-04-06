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Под особый контроль взяты регионы с подтоплениями
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4 Апреля 2018 12:01

Под особый контроль взяты регионы с подтоплениями

С приходом потепления в Беларуси под особый контроль взяты регионы с подтоплениями. Большая вода пришла в три района. По данным МЧС, по республике подтоплено 8 участков дорог и 29 подворий. Это Петриковский и Мозырский районы в Гомельской области и Столбцовский - в Минской. Также в зоне риска и Лельчицкий регион.

При этом транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено. Ведется мониторинг гидрологической обстановки. Из-за ледохода на реках прогнозируется повышение уровня воды. В это же время в некоторых районах подтопления талыми водами, к примеру, в Кировском районе.

  

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