4 Апреля 2018 12:01

С приходом потепления в Беларуси под особый контроль взяты регионы с подтоплениями. Большая вода пришла в три района. По данным МЧС, по республике подтоплено 8 участков дорог и 29 подворий. Это Петриковский и Мозырский районы в Гомельской области и Столбцовский - в Минской. Также в зоне риска и Лельчицкий регион.

При этом транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено. Ведется мониторинг гидрологической обстановки. Из-за ледохода на реках прогнозируется повышение уровня воды. В это же время в некоторых районах подтопления талыми водами, к примеру, в Кировском районе.