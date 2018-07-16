Под Минском прошел "У-летный фест"

16 Июля 2018

Увидеть сложные виражи и узнать секреты высшего пилотажа можно было на фестивале малой авиации под Минском. На "У-летном фесте" с показательными выступлениями в небо поднялись легкомоторные самолеты, вертолеты и гиропланы. Трюки под облаками демонстрировали и парашютисты. Все желающие смогли полетать на автожире, мотодельтаплане и вертолете, а также подняться в небо на воздушном шаре.

Все гости фестиваля смогли окунуться в атмосферу 30-60-х годов и почувствовать себя ретролетчиками. Чтобы полностью погрузиться в атмосферу, организаторы подготовили тематические фотозоны и форму авиаторов того времени.

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