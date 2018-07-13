Под Гомелем собрались юные спасатели из 13 стран

150 юных спасателей-пожарных из 13 стран, в том числе из Италии, Азербайджана, Грузии, Болгарии, Латвии, Сербии, встретились на Международном тематическом слете под Гомелем. За 10 дней они пройдут школу безопасности. "Преодоление туристической полосы", "Пожарная эстафета", "Оказание первой помощи" - всего 7 испытаний и несколько мастер-классов.

Владимир Ващенко, Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"Наши участвуют в подобных мероприятиях в других странах. Вот они недавно вернулись из Азербайджана, принимали участие в Латвии, в Великобритании, в США. То есть, и наши ребята имеют возможность показывать свои навыки, умения, свою подготовку в других странах и, конечно, демонстрировать нашу прекрасную страну".

Международный слет юных спасателей и пожарных Гомельский район принимает в 16-ый раз. Эта площадка, на которой устанавливается долгосрочное партнерство между спасательными структурами разных стран.