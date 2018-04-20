Под Борисовом прошел финал областных соревнований "Студенты, безопасность, будущее"

20 Апреля 2018 15:38

Как это - быть спасателем? Каждый день рисковать своей жизнью, помогать другим и всегда поддерживать отличную форму. Почувствовать все это и стать спасателем на один день предложили студентам Минской области. Сегодня под Борисовом прошел финал областных соревнований. Для участников подготовили настоящую полосу препятствий, теоретический и творческий экзамен. Шесть команд - 60 человек. Кто из них стал лучшим? Расскажет Наталья Кезик. Надеть амуницию за несколько секунд, а полосу препятствий преодолеть чуть более чем за две минуты. Екатерина - будущий технолог на производстве - сегодня с задачей спасателей справилась. На первом финише их команда лучшая.

Дмитрий Басалыга уже третий раз готовит команду к таким соревнованиям. Год назад его учащиеся представляли область на республиканском этапе. В этом году студенты из Солигорска в своих спортивных залах собирались каждый день. Физическая подготовка с утра, вечером - творческая мастерская.

После физических упражнений конкурсанты начали теоретические. Вообще, к сегодняшним соревнованиям учащиеся готовились заранее. На первом этапе областного конкурса студенты создали видеоролики, а также подготовили марафоны и квесты для взрослых.

На теоретическом экзамене для студентов разных специальностей - полсотни вопросов по безопасности и оказанию первой помощи. В финале конкурсного дня - творческие визитки.

Победители областного конкурса - сегодня ими стала команда Солигорского горно-химического колледжа - представят нашу область на республиканском этапе. Он пройдет тут же, под Борисовом, в первые майские дни.