Главная>>Общество>>Под Борисовом прошел финал областных соревнований "Студенты, безопасность, будущее"
Общество
RSS
Под Борисовом прошел финал областных соревнований "Студенты, безопасность, будущее"
Скачать Поделиться

20 Апреля 2018 15:38

Под Борисовом прошел финал областных соревнований "Студенты, безопасность, будущее"

Как это - быть спасателем? Каждый день рисковать своей жизнью, помогать другим и всегда поддерживать отличную форму. Почувствовать все это и стать спасателем на один день предложили студентам Минской области. Сегодня под Борисовом прошел финал областных соревнований. Для участников подготовили настоящую полосу препятствий, теоретический и творческий экзамен. Шесть команд - 60 человек. Кто из них стал лучшим? Расскажет Наталья Кезик. Надеть амуницию за несколько секунд, а полосу препятствий преодолеть чуть более чем за две минуты. Екатерина - будущий технолог на производстве - сегодня с задачей спасателей справилась. На первом финише их команда лучшая.

Дмитрий Басалыга уже третий раз готовит команду к таким соревнованиям. Год назад его учащиеся представляли область на республиканском этапе. В этом году студенты из Солигорска в своих спортивных залах собирались каждый день. Физическая подготовка с утра, вечером - творческая мастерская.

После физических упражнений конкурсанты начали теоретические. Вообще, к сегодняшним соревнованиям учащиеся готовились заранее. На первом этапе областного конкурса студенты создали видеоролики, а также подготовили марафоны и квесты для взрослых.

На теоретическом экзамене для студентов разных специальностей - полсотни вопросов по безопасности и оказанию первой помощи. В финале конкурсного дня - творческие визитки.

Победители областного конкурса - сегодня ими стала команда Солигорского горно-химического колледжа - представят нашу область на республиканском этапе. Он пройдет тут же, под Борисовом, в первые майские дни. 

  

Другие новости

Прогноз погоды на 21 апреля Прагноз надвор'я на 21 красавіка 20.04.2018 15:36 / Общество Прогноз погоды на 21 апреля
Масштабная уборка Маштабная ўборка 20.04.2018 15:15 / Общество Масштабная уборка
Пра надвор'е Пра надвор'е 19.04.2018 21:40 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =