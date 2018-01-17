Почти полторы сотни сирийских детей приехали на оздоровление в Беларусь

16 Января 2018 21:07

Разместились они в детском центре "Зубренок". Ребят ждет насыщенная программа. Помимо спортивных мероприятий, они посетят белорусские университеты. Многие хотят поступать к нам. Также школьников ожидает Мирский замок и "Минск-Арена". Кстати, в Беларусь сирийские дети приезжают уже не в первый раз. В августе 80 человек отдыхали в белорусских санаториях и даже встретились с Президентом Александром Лукашенко во Дворце Независимости. Пробудут они в Беларуси две недели. А уже летом ждем гостей из Китая - 330 ребят. Это также инициатива Главы государства.

Алексей Волков узнал первые впечатления детей из Сирии.

Хайдар Массуд готовится в корне изменить свою судьбу. Семнадцатилетний парень из Латакии признается, что хотел бы получить высшее образование именно в нашей стране.

Хайдар Массуд, школьник из Сирии: "Я знаю, что в Беларуси очень сильное техническое образование. Много читал про различные проекты и компании, известные на весь мир. Будет здорово, если получится поступить в белорусский университет".

Вместе с Хайдарам в Беларусь прилетели 144 школьника из Сирии. Это талантливые дети от 13 до 17 лет. Уже по традиции их поселили в "Зубренке". Программа пребывания насыщенная, уже завтра экскурсии по белорусским достопримечательностям. А сегодня первый сюрприз - сразу после выхода из самолета мороз.

В Беларуси несколько холоднее - около минус 8. Теплый прием - это, конечно, хорошо, но чтобы наши гости не замерзли, им выдали куртки, шарфы и, конечно, шапки. Причем многие дети их не снимают даже в помещении - акклиматизация.

Надежда Онуфриева, директор НДЦ "Зубренок": "Бесконтактный массаж, вихревые ванны - все оздоровительные процедуры проходят под контролем врачей. Своими впечатлениями о Беларуси дети делятся за кислородным коктейлем".

На первом занятии по лепке из глины самый понятный символ мира - голубь. Найти общий язык педагогам с гостями помогла Лана Алрида. Девочка родилась на стыке европейской и восточной культур - мама из России. Отсюда любовь к балету и хорошее знание русского языка.

Беларусь принимает детей из Сирии не впервые. Еще в августе 2017 года Президент Александр Лукашенко предложил разработать программу оздоровления и учебы детей из арабской республики. Тогда школьники побывали на экскурсии во Дворце Независимости и смогли лично пообщаться с Главой государства. Кстати, уже этим летом к нам в гости приедут и дети из Поднебесной - 330 человек.

Мохаммед Хади Мешходия, представитель сирийской делегации: "Мы очень благодарны Беларуси за такой теплый прием. Наши страны всегда были друзьями. Спасибо Александру Лукашенко, что ваша страна так хорошо принимает наших детей. Это очень здорово. И мы верим, что скоро в Сирии все будет спокойно, и белорусские дети смогут погостить у нас".

У многих детей из Сирии война забрала родных и близких. Это не возместить, но доброта и забота всегда творили чудеса.