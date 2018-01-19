Почти 300 тысяч рублей из спецфонда Президента направят на поддержку талантливой молодежи

20 Января 2018 09:00

Почти 300 тысяч рублей из средств спецфонда Президента Беларуси направят на поддержку талантливой молодежи. Глава государства накануне подписал соответствующее распоряжение. 179 студентов и курсантов получат стипендии, победители международных олимпиад и конкурсов - денежные премии. Также поощрены научные и педагогические работники, которые внесли вклад в развитие способностей одаренных молодых людей. Часть суммы направят на укрепление материально-технической и методической базы одной из студенческих лабораторий БГУ.