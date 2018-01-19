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Почти 300 тысяч рублей из спецфонда Президента направят на поддержку талантливой молодежи
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20 Января 2018 09:00

Почти 300 тысяч рублей из спецфонда Президента направят на поддержку талантливой молодежи

Почти 300 тысяч рублей из средств спецфонда Президента Беларуси направят на поддержку талантливой молодежи. Глава государства накануне подписал соответствующее распоряжение. 179 студентов и курсантов получат стипендии, победители международных олимпиад и конкурсов - денежные премии. Также поощрены научные и педагогические работники, которые внесли вклад в развитие способностей одаренных молодых людей. Часть суммы направят на укрепление материально-технической и методической базы одной из студенческих лабораторий БГУ.

  

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