Победа в игре "Удача в придачу!" может кардинально изменить жизнь любого покупателя

Победа в игре "Удача в придачу!", которую уже больше двух лет проводит торговая сеть "Евроопт", может кардинально изменить жизнь любого покупателя. Так, электромонтер из Речицы Михаил Пищик сегодня впервые побывал в собственной квартире, которую выиграл в 75-м туре игры! Еще трое победителей забрали ключи от своих автомобилей.

Надежда Сербиненко встретилась со счастливчиками. Еще в среду эти белорусы в прямом эфире наблюдали за розыгрышем главных призов 75-го тура и принимали поздравления от ведущих, а уже сегодня вместе с родными и близкими собрались в "Е-Сити". Ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры победителям вручил Егор Хрусталев.

Неожиданная популярность обрушилась на голову Михаила Пищика - молодого электромонтера из Речицы. В родном городе Михаила уже узнают на улицах. А все дело в том, что он стал обладателем главного приза 75-го тура и выиграл квартиру на Ильянской, 6.

Еще три семьи стали обладателями внедорожников "Хендэ-Крета". Автомобиль яркого синего цвета выиграла минчанка Алла Беньковская. Он пришелся как раз кстати: победительница сейчас учится в автошколе.

А обладателем красного внедорожника стал Дмитрий Чупринский из Могилева. Пока мастер автосервиса как профессионал оценивал характеристики новой машины, супруга Галина вспоминала день розыгрыша.

А ключи от оранжевой "Креты" получил сотрудник МЧС Алексей Рабец из Крупского района Минской области. Старший водитель в экипаже спасателей Алексей всегда готов выехать на помощь людям, оказавшимся в чрезвычайной ситуации.

Кроме четырех главных победителей тура, денежные призы от "Евроопта" получили более 30 тысяч покупателей сети. Всего за время проведения "Удачи в придачу!" разыграно 55 квартир и 206 автомобилей!

А тем временем игра только набирает обороты! Уже 10 июля будут разыграны призы нового - 76-го тура. И это не только квартира на улице Ильянской, но и сразу пять автомобилей "Ниссан-Джук"! Вот они уже ждут своих новых обладателей. А, между прочим, стать победителем нового тура может стать каждый. И время еще есть.