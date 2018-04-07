По всей стране православные белорусы готовятся к празднику Пасхи

7 Апреля 2018 15:02

По всей стране православные белорусы направляются в храмы, чтобы исповедоваться, а также освятить праздничные яства. Среди угощений - куличи, творожные пасхи как символ Гроба Господнего. Главной трапезой остается окрашенное яйцо в знак зарождения новой жизни. Правда, насладиться всем этим можно будет только завтра после божественной литургии. Сегодня последний и самый строгий день поста. В минском Свято-Духовом кафедральном соборе освящение пасх, куличей и яиц будет проходить беспрерывно вплоть до 9 вечера. Примечательно, что Страстная суббота сегодня совпала с Благовещением. Такое случается крайне редко - приблизительно дважды в сто лет. Благовещение - это праздник, установленный в честь того, что Дева Мария получила от архангела Гавриила весть о будущем рождении сына.

Великая Суббота - это и время одного из главных чудес Православной церкви - схождения Благодатного огня.