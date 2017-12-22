По улицам Минска сегодня с утра курсировал "Новогодний экспресс"

21 Декабря 2017 15:28

В салоне пассажиров встречали Дед Мороз и Снегурочка. Маршрут трамвая - площадь Мясникова - Зеленый Луг. Во время путешествия пассажиры получили сладкие подарки и свежий номер столичной газеты. А праздничную атмосферу поддерживала новогодняя музыка.

Такой новогодний трамвай курсирует по улицам Минска ежегодно накануне рождественских праздников. Это уже двадцатое сказочное путешествие.