По традиции в мемориальном комплексе "Тростенец" прошел митинг-реквием

11 Апреля 2018 18:02

Сегодня мир вспоминает трагедию Второй мировой войны. 11 апреля - Международный день освобождения узников концлагерей. Дата связана с решающим событием 1945 года, когда заключенные подняли интернациональное восстание. Массовое уничтожение людей затронуло и Беларусь. В этот день ежегодно проводят памятные мероприятия и встречи. По традиции сегодня в мемориальном комплексе "Тростенец" прошел митинг-реквием.

На территории Беларуси действовало 260 лагерей смерти.