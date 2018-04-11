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По традиции в мемориальном комплексе "Тростенец" прошел митинг-реквием
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11 Апреля 2018 18:02

По традиции в мемориальном комплексе "Тростенец" прошел митинг-реквием

Сегодня мир вспоминает трагедию Второй мировой войны. 11 апреля - Международный день освобождения узников концлагерей. Дата связана с решающим событием 1945 года, когда заключенные подняли интернациональное восстание. Массовое уничтожение людей затронуло и Беларусь. В этот день ежегодно проводят памятные мероприятия и встречи. По традиции сегодня в мемориальном комплексе "Тростенец" прошел митинг-реквием.

На территории Беларуси действовало 260 лагерей смерти.

  

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