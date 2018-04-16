Пилотный проект Министерства ЖКХ запущен в столице и областях

16 Апреля 2018 21:20

Существенно активизировалась и работа по модернизации жилого фонда.

Сроки капремонта домов планируют сократить втрое! Пилотный проект Министерства ЖКХ уже запущен в столице и областях. При этом коммунальные службы одного из районов Минска и вовсе устроили из этого строительное реалити-шоу. На нескольких объектах установили камеры наблюдения. И жильцы могут круглосуточно в режиме онлайн наблюдать, как идет ремонт, расходуется материал. Надежда Сербиненко продолжит.

За сорок два года с момента постройки в девятиэтажке по Рокоссовского износилось практически все. Под замену — кровля, окна, водопроводные трубы, электрические сети. К временным неудобствам жильцы дома относятся философски, ведь ремонт стал по-настоящему долгожданным. Строители обещают покинуть объект в срок и закончить все до июня. Но соблюдение дедлайна во многом зависит и от самих жильцов. Некоторые работы нужно проводить непосредственно в квартирах, а их хозяева не всегда идут навстречу строителям.

При этом затягивание сроков капитального ремонта самих жильцов волнует в первую очередь. Норматив проведения модернизации для пятиэтажного дома — от трех до пяти месяцев. Чем больше здание, тем дольше ведутся работы. Но порой с поставленными объемами не справляются подрядные организации. Причин может быть много. Новый подход к мониторингу качества капремонта внедрил один из районов Минска.

Как проходит капитальный ремонт, теперь жители Заводского района Минска могут увидеть, даже не выходя из квартиры или находясь в отпуске. Следить за ходом строительных работ можно в режиме онлайн - найти ссылку на видеотрансляцию можно на сайте ЖКХ района. И с помощью смартфона или компьютера увидеть, какие работы ведутся, можно 24 часа в сутки.

Пока камеры установлены на семи домах, где сейчас идет капремонт. В будущем виртуальное наблюдение появится на всех стройплощадках района.

Многие строительные, коммунальные ноу-хау первыми появляются в Минске. Это и реформа ЖКХ, и мобильное приложение 115.бел, и хаус-мастера, и эксперимент с привлечением средств жильцов на тепловую модернизацию дома. Впервые в столице провели и капитальный ремонт в экспресс-режиме. Тот случай, когда заранее проводится вся подготовка к ремонту, а основные работы занимают всего месяц. Как нам рассказали в Министерстве ЖКХ, эксперимент, который проводился летом, признан успешным.

Пока в каждой области определены несколько домов, которые подпадут под экспресс-обновление. Если эксперимент окажется удачным, такая практика станет повсеместной.