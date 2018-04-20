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Песчаная буря в Беларуси
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21 Апреля 2018 21:30

Песчаная буря в Беларуси

Отметилась непогода и в Беларуси. На участке дороги между Дзержинском и Барановичами, по словам очевидцев, из-за сильного ветра с полей поднялся сухой песок. Песчаная буря и вследствие нее - плохая видимость привели ко множеству мелких аварий. Серьезно никто не пострадал, но движение из-за нетипичного для наших широт явления было значительно затруднено. Также известно, что из-за сильных порывов ветра было нарушено электроснабжение более чем в 260 населенных пунктах Витебской области.  

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