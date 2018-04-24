Первый случай кори в Минске подтвердили в Минздраве

24 Апреля 2018 15:13

Ребенок заразился во время поездки в Египет и Украину. Мальчик не был привит от этой инфекции. Отказаться от вакцинации было решением родителей.

Это уже не первый случай кори в нынешнем году в Беларуси. Недавно инфекцию диагностировали в Малоритском районе Брестской области. Все три заболевших тоже не были привиты. Всего же во второй половине апреля в Гомельской области зарегистрированы 11 случаев кори, в Брестской — 4. Больше всего в Гродненской — 28.

Валерий Малашко, Министр здравоохранения Беларуси: "Мы готовы к этой инфекции, мы не можем закрыть границы Беларуси и передвижение людей. К сожалению, не всегда нас слышат родители, когда принимают решение о прививке ребенку. В том числе и свой иммунный статус мы не всегда стремимся уточнить и принять меры, которые сегодня доступны, бесплатны, и это можно сделать в любой поликлинике по месту жительства. Вопрос обязательности на законодательном уровне в Республике Беларусь обсуждался, но вместе с тем есть и другие критерии, которые сегодня обсуждаем. В первую очередь должны быть убедительны врачи и должно быть понимание у родителей, что прививочный статус ребенка должен быть в порядке".

Одна из самых крупных вспышек кори сейчас в Украине. Там на начало апреля подтвердили более 9-ти тысяч случаев, включая 7 летальных. Более 80 % заболевших корью в Европе привиты не были.