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Первый национальный канал Белорусского радио провел межгосударственный радиомост Беларусь - Сербия
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27 Декабря 2017 21:28

Первый национальный канал Белорусского радио провел межгосударственный радиомост Беларусь - Сербия

Экономику науку и культуру сегодня обсудили в эфире Первого национального канала Белорусского радио. В полдень структурное подразделение главного медиахолдинга страны Первый национальный канал Белорусского радио провел межгосударственный радиомост Беларусь - Сербия. В эфир вышли со студии на Красной, 4. Собеседниками со стороны Радио Белград стали: дипломат, бывший посол Сербии в Беларуси Сречко Джукич, сербский журналист Боян Бркич, а также Драгомир Карич - почетный консул Беларуси в Сербии. Ведущим радиовстречи с белорусской стороны выступил Дмитрий Рубашный. Основной упор разговора был сделан на международное сотрудничество между нашими странами.

Кстати, это первый радиомост, который совместно провели Беларусь и Сербия. В свою очередь, Первый национальный канал Белорусского радио планирует подобные радиовстречи и с другими странами.

  

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