Первый канал Белорусского радио проведет первый радиомост с коллегами из Белграда

27 Декабря 2017 09:08

Первый канал Белорусского радио буквально через три часа проведет первый радиомост с коллегами из Белграда. Гостями студий станут экс-посол Сербии в нашей стране Сречко Джукич, журналист Боян Бркич а также Драгомир Карич - почетный консул Беларуси в Сербии. Среди главных тем радиомоста - экономика, наука и культура.

Иван Чарота, председатель правления общества "Беларусь - Сербия": "Он будет соответствующие стимулятором, хотите катализатором этих взаимоотношений, напомнив друг другу, что мы есть, и что мы живы, и что мы готовы к контактам. В этом и заключается главный смысл такого мероприятия. Ожидается событие также значительное на Минской книжной ярмарке, которая пройдет в феврале, в начале февраля Сербия будет главным гостем, почетным гостем, как это официально называется".

Кстати, это первый совместный радиомост Минска и Белграда. Первый национальный канал Белорусского радио вскоре планирует такие эфиры и с другими странами.