17 Октября 2017 15:19

Импровизированный остановочный пункт, площадка для маленьких велосипедистов и пешеходный переход в 3D. Первый интерактивный городок для изучения правил дорожного движения появился в столичной школе.

В игровой форме ученики изучают дорожные знаки и разметку, а также моделируют свой маршрут от школы до дома. Александра Кавелич посетила 3D-город.

Инспектор-регулировщик, дорожки для маленьких велосипедистов и даже импровизированный остановочный пункт. Коридор этой столичной школы превратился в большую интерактивную площадку. Здесь появился первый 3D-городок для изучения правил дорожного движения.

Теперь познавательные не только уроки, но и переменки. В игровой форме независимо от поры года младшие школьники изучают дорожные знаки, разметку и сигналы участников дорожного движения. Благодаря оптической иллюзии все рисунки буквально оживают.

А на таком остановочном пункте можно не только отдохнуть после занятий, но и еще раз повторить, как безопасно пользоваться общественным транспортом.

Моделью для такого образовательного города стала реальная окрестность.

Например, вот эта часть 3D-города полностью повторяет площадку возле школы. Здесь ученики под пристальным наблюдением учителей могут смоделировать свой маршрут с учетом всех правил дорожного движения. И таким образом сделать реальный путь до дома максимально безопасным.

Такие познавательные 3D-площадки появятся и в других столичных школах. Кроме того, возле учебных заведений устанавливают специальные ограждения, информационные таблички и знаки. Как результат - количество ДТП по вину детей с каждым годом снижается.