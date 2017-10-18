Первый диплом о высшем образовании в колонии

18 Октября 2017 12:12

Она стала первой, кто получил диплом о высшем образовании за решеткой. Кристина Смычкова - заключенная Гомельской женской колонии - освоила специальность "бухгалтерский учет, анализ и аудит". Обучение проходило дистанционно. В качестве эксперимента два года назад в исправительной колонии открылся центр обучения. Студентками стали 15 девушек. Позже к ним присоединились еще 8. До того как попасть в колонию Кристина Смычкова закончила колледж и три года проучилась в вузе.

Марина Малинина, координатор проекта "Образование открывает двери": "Департамент исполнения наказаний принял решение расширить эту практику. В настоящее время еще в восьми исправительных учреждениях Беларуси созданы такие центры дистанционного образования, и там осужденные могут получать высшее образование".

Сейчас дистанционное обучение проходят около 300 человек из исправительных учреждений по всей Беларуси. В ближайшее время в четвертой колонии появится еще одна заключенная с дипломом о высшем образовании по специальности "психология".