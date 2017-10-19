Первый день командно-штабного учения по реагированию на радиационные аварии

18 Октября 2017 21:01

В Беларуси началось командно-штабное учение по реагированию на радиационные аварии. Безопасность - один из главных приоритетов в нашей стране, в том числе в сфере ядерной энергетики. И красной нитью проходит в принятии любых решений на этапах строительства Белорусской АЭС. А потому в строгом соответствии с мировыми рекомендациями, исходя из национальных интересов, отрабатываются действия на возможные инциденты. Так, сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям при Совмине под руководством премьер-министра проверила систему оперативного реагирования. Были отработаны ликвидация чрезвычайной ситуации, эвакуация, тушение пожаров и действия при столкновении поездов. События разворачивались в условиях повышенного радиационного фона. В практических мероприятиях в рамках учения задействованы разные районы страны, ведь вблизи нашей территории расположены несколько атомных электростанций. Завтра учения продолжатся на Белорусской АЭС. Как прошел первый день - все детали у Александра Комовича.

В результате технологических нарушений в работе резервной энергосистемы атомной электростанции произошел скачок напряжения. Впоследствии обесточивание, отказ систем безопасности и разрушение корпуса реактора. На место ЧП незамедлительно выбывают группы спасателей для локализации аварии. Эти события, конечно, не из реальной жизни. По замыслу первых командно-штабных учений МЧС, сегодня под Борисовом инсценируются самые сложные ситуации.

По легенде, на станции произошел выброс радиоактивных веществ, угрожающий жизням людей, животных и окружающей среде. Спасатели отработали ликвидацию последствий инцидента, извлечение людей из-под обломков, тушение пожаров и действия при столкновении железнодорожных составов. При этом задействована новейшая техника, которая позволяет человеку минимально соприкасаться с опасной зоной. Помогает наземным силам и авиация МЧС.

В первом командно-штабном учении по реагированию на радиационные аварии принимают участие более 300 спасателей из Беларуси. Кроме того, им помогают министерства обороны, здравоохранения, МВД, а также российские спасатели.

Кроме того, на учение в качестве наблюдателей приглашены представители стран ОДКБ и соседних государств, а также дипломаты аккредитованных в Беларуси посольств. Стоит отметить, что в соответствии с международными рекомендациями, государства, которые вводят в эксплуатацию крупные объекты ядерной энергетики, должны провести серию подобных учений.

Специалисты отмечают, что подобные учения помогают Беларуси не только выполнять рекомендации МАГАТЭ, но и создать надежную систему безопасности при реализации национальной ядерной энергетической программы.

Владимир Ващенко, Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси: "Мы сегодня в целом не только в плане проведения учений, мы по всем вопросам, по всем рекомендациям, связанным с МАГАТЭ, выполняем все условия. Была не одна миссия. В целом они оценивают высокий уровень нашего регулирующего органа. Все рекомендации мы беспрекословно выполняем. Мы сами больше всех заинтересованы, чтобы наша станция была самой безопасной, чтобы мы были готовы к любым ситуациям".

Завтра практическая отработка продолжится на промышленной площадке Белорусской атомной электростанции. В дальнейшем в ходе учений будет детально изучен широкий перечень вопросов, в том числе взаимодействие с сопредельными странами и международными организациями. Помимо этого внимание будет уделено йодной профилактике, временному отселению людей, доставке продуктов питания, а также оповещению и информированию населения.