Первых туристов по безвизовому режиму сегодня встречали на железнодорожном вокзале в Бресте

1 Января 2018 15:03

Первых туристов по безвизовому режиму сегодня с хлебом и солью встречали на железнодорожном вокзале в Бресте. Родители с ребенком - родом из польской Бяла-Подляски - предоставили паспорта, страховку и миграционную карту. Оформление в пункте пропуска заняло несколько минут. Гостям вручили книгу о достопримечательностях Бреста. Главным условием для иностранцев, которые въезжают в туристско-рекреационную зону "Брест" без визы, является документ от турфирмы на покупку тура. С этого дня иностранцам без визы в Беларуси можно отдыхать до 10-ти дней.