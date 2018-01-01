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Первых туристов по безвизовому режиму сегодня встречали на железнодорожном вокзале в Бресте
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1 Января 2018 15:03

Первых туристов по безвизовому режиму сегодня встречали на железнодорожном вокзале в Бресте

Первых туристов по безвизовому режиму сегодня с хлебом и солью встречали на железнодорожном вокзале в Бресте. Родители с ребенком - родом из польской Бяла-Подляски - предоставили паспорта, страховку и миграционную карту. Оформление в пункте пропуска заняло несколько минут. Гостям вручили книгу о достопримечательностях Бреста. Главным условием для иностранцев, которые въезжают в туристско-рекреационную зону "Брест" без визы, является документ от турфирмы на покупку тура. С этого дня иностранцам без визы в Беларуси можно отдыхать до 10-ти дней.

  

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