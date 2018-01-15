Первые итоги первой годовщины безвизовой Беларуси

14 Января 2018 21:09

Как раз темой безвиза и продолжим нашу программу. Помните советский шедевр 1964 года "Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен". Уморительная комедия в интерьерах советского пионерлагеря. Находчивый Костя Иночкин и формалист Дынин. Пересматривая, смеемся до сих пор. Хотя в названии фильма совсем не формальная, серьезная и строгая формула современной белорусской визовой политики.

Точнее даже - той самой "безвизовой". Для 80 стран сроком на 5 дней, если прилетаешь через национальный аэропорт и в наши туристические жемчужины - Беловежскую пущу и Августовский канал - по турпутевке или ваучеру.

И заметьте, формула именно такая: "Добро пожаловать". Туристы, бизнес, молодежь на выходные, учащиеся или ученые на семинары. Но посторонним (имеются в виду нелегалы, трафикеры, экстремисты, контрабандисты и прочие нарушители визового режима) "вход строго воспрещен".

Именно об этой тонкой грани - открытости и безопасности шла речь на совещании у Президента в четверг. Оценили первый год безвиза и возможности пролонгации пятидневки для комфорта туристов. При этом главное требование лидера неизменно - либерализация в столь чувствительном вопросе не может пойти в ущерб безопасности ни самой Беларуси, ни наших гостей, ни наших соседей.

Это аксиома, и все, что ей не противоречит и идет на пользу туристической сфере, предпринимательству, и шире - обществу и государству - можно и нужно обсуждать. В частности, расширение безвизового срока пребывания до 10 дней, звучат и более радикальные предложения - на месяц.

Или приравнять к визам билеты на белорусские Евроигры-2019, как это было в 2014 году на белорусском же хоккейном чемпионате.

Словом, предложений немало. Планы, аргументы за и против и первые итоги первой годовщины белорусского безвиза - оценил наш политический обозреватель Андрей Кривошеев.

Породнили с болгарской Варной, испанским Хересом и шведским Мальме. Поставив на 5-ую строчку в мире и в заголовок. Британский "Сандэй Таймз" включил Минск в топ-30 лучших городов мира для туризма на выходные, отметив наш 5-дневный безвиз, оперу и мачанку. Такой коктейль рекомендован всем, кто "устал от Парижа и Рима".

Насколько статья повлияла на предпочтения туристов, не известно, в отличии от позитивной калькуляции, которую провело Минспорта и туризма. Уже сегодня по безвизу это 1,5 тысячи гостей в день. От традиционных Германии, Польши и Прибалтики до прежде редких Британии, Италии и Скандинавии и совсем экзотических Никарагуа или Панамы. И это ведь только первый неполный год безвиза. Не все турфирмы подстроились, далеко не все агроусадьбы и центры пустили иноязычную рекламу, не в полную силу работает сарафанное радио "Фейсбука" и "Инстаграма".

Виталий Грицевич, заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси: "По безвизу въехало порядка 80 тысяч граждан. Буквально 68 стран воспользовались этим безвизовым режимом. Пассажиропоток через аэропорт увеличился на 21 процент. Если брать цифры, связанные с экономикой, то для нас самым важным является экспорт туристических услуг. По итогам января-ноября он составил 180 миллионов долларов США и увеличился по сравнению с прошлым годом на 25 процентов. И я думаю, это самый главный показатель, который показывает эффективность безвизового режима".

Цифра главная, но не единственная. В экономике это называют эффектом мультипликатора. Все смежные доходы тех же ресторанов, театров, такси, клубов и сувенирных лавок. Самый скромный и бюджетный турист в день оставляет в белорусской экономике свыше 200 рублей. Хотя по регионам доходы расходятся неравномерно. Преимущество у Минска, Бреста и Гродно, плюс безвизовое приграничье. А вот для исторической глубинки - Полоцка, Турова, Новогрудка или нашей изюминки - агроусадеб и оздоровительных центров - гостям или далековато, или безвизовой пятидневки мало.

Дмитрий Морозов, заместитель председателя правления Республиканского союза туриндустрии: "В первую очередь, речь о санаторно-курортном лечении, поскольку пяти дней было недостаточно. А это одна из важнейших туристических услуг, предлагаемая в Беларуси для иностранных граждан. 10 дней- это уже значительно лучше, хотя, учитывая среднюю продолжительность санаторно-курортной путевки в 12 дней, хотелось бы чуть-чуть увеличить. Но, тем не менее, это уже позволяет работать в этом направлении. Также активный туризм. Это разного рода велотуры. Но для них необходима более широкая география районов, соответственно объединение двух безвизовых зон Гродненской и Брестской областей дали бы хорошую возможность для развития такого активного направления в отечественном туризме".

Новость о безвизе первыми оценили наши ближайшие соседи. В Бресте на выходные - вереницы автобусов на польских и литовских номерах. Главный аргумент - "Удобно!"

Польская группа из местечка Старые Кобялки - участники детского фестиваля "Мы - вместе". Задержались в Бресте на три дня. В свободное время – экскурсии, в условно-рабочее - выступление на сцене. Интересует все - от национального колорита до сувениров. Сразу волновались, как пройти границу, много ли формальностей. Оказалось - все работает.

Ивона Гастолек, туристка, Польша: "Мы узнали, что можно приехать без виз в туристических целях, и использовали эту возможность. В первую очередь нас интересует культурная сфера. Мы под впечатлением от белорусской культуры, строев, костюмов, сценических решений. Это действительно интересно".

Лонгвин Кайка, турист, Польша: "Всем, кто еще не был в Беларуси, я буду рекомендовать сделать это по безвизу. Ведь это позитивное предложение. Только в Бресте можно узнать об истории, культуре, познакомиться с архитектурой. В Брестской крепости, например, я купил себе такую шапку на каждый день. Это удобно: приехать, посмотреть и сделать покупки".

Туристический ваучер - основной документ на границе - дает зеленый свет гостям. Главная нагрузка по безвизу ложится на турфимы. Но трудности пугают. В бизнес-планах - расчет на прирост визитов минимум на треть, как в Минске. Ключевой запрос - на специалистов со знанием иностранных языков и креативность в туристических услугах.

Беларусь и впредь готова открываться и радушно принимать добропорядочных туристов и гостей - от бизнеса до спорта. Это позиция Президента на подведении первых итогов первой годовщины безвиза. Главное - баланс открытости и безопасности.

Когда с одной стороны мы конкурируем за туристов и упрощаем процедуры, с другой - выставляем жесткие фильтры для преступности. Беларусь научена горьким опытом Евросоюза, Штатов и России, которые оказались неготовы к массовой миграции и экстремизму с террором.

Как отмечает лидер, аккуратные и взвешенные решения работают. Турбизнес и экономика в целом получили новый драйвер роста, а негатива, судя по цифрам, избежать удалось. За год всего 5 сотен нарушений. И то туристы увлеклись и задержались дольше, чем на 5 дней. На порядок меньше тех, кто, посмотрев Беларусь, решил посмотреть еще и союзницу Россию - в рамках безвиза так поступать нельзя. Хотя реакция соседей оказалась явно чрезмерной.

Уточняем у министра: Есть ли у союзника основания для претензий?

Специалисты говорят: соглашение о взаимном признании виз с Россией может заработать уже в первом квартале. Союзники торопятся успеть к футбольному чемпионату. Хотя если бы союзную логику включили раньше, не возникла бы "самая странная граница в Европе" и не было бы проблем у наших гостей из России после новогодних праздников в Беларуси.

В том, насколько нелогична и некомфортна "самая странная граница в Европе" сами же россияне смогли убедиться на финише новогодних и рождественских каникул. Возвращаясь домой из белорусского уикенда, абсолютное большинство автотуристов застряло в гигантской пробке на выезд, на границе, которой де-юре нет и быть не должно. Вопреки логике и просто здравому смыслу тотально проверяли своих же граждан, причем с самого безопасного направления по всему периметру российских рубежей. Ничего криминального не нашли, зато изрядно подпортили настроение десяткам тысяч соотечественников и серьезно навредили букве и духу Союзного государства с его ключевым постулатом - "границы только на внешнем контуре".

Предметно просчитываются специалистами и новые возможные сроки безвизового пребывания. Предложений много от аккуратных 10 - 12 дней (это срок стандартной турпутевки) до радикальных - месяц. Ограничения те же - безопасность и смежное законодательство.

Впрочем, уже сегодня есть легальное расширение безвизовой пятидневки. Например, для IT-специалистов по президентскому декрету о цифровой экономике.

Сегодня Беларусь, а во многом и весь спортивный мир Старого Света готовится ко II Европейским играм. Правки в свой календарь с пометкой "Минск, Беларусь" уже в немецком Рупольдинге вносят спортивные журналисты. Новость о том, что наша страна готова открыться для болельщиков и спортсменов так же широко, как в 2014-м на хоккейном чемпионате, обнадеживает. Лучший спортивный журналист, по версии МОК, как раз того славного 2014 года признается: был в Беларуси дважды, и с удовольствием приеду в третий, особенно если не будет визовой загвоздки.

Для тех, кто живет биатлоном, особый интерес к родине "золотой" Дарьи Домрачевой. В Германии помнят вечные баталии нашей Даши с их Магдаленой Нойнер. Еще и отсюда желание лично открыть Беларусь. Надежда на упрощенный безвизовый режим.

Белорусские Евроигры, растущая IT-индустрия, безопасный и спокойный отдых, исключительная по качеству медицина. Далеко не полный список туристических магнитов нашей страны. Отсутствие виз, конечно, стимул, но не будь этой Беларуси, вряд ли бы и с безвизом в "Таймс" упомянули бы Минск, а наша авиагавань уже приняла бы рекордного 4-миллионного туриста. То ли еще будет...